Fca: -13,5% immatricolazioni auto in Europa a giugno

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Calo a doppia cifra per le vendite di Fca in Europa. Secondo i dati diffusi dall'Acea, il gruppo guidato da Mike Manley ha visto le immatricolazioni di auto nell'Unione europea+Efta calare del 13,5% a 90.249 vetture durante il mese scorso, facendo peggio del mercato che ha ceduto il 7,9 per cento. Tra i singoli brand del gruppo italo-americano -15% per Fiat, mentre Jeep è riuscito a strappare un segno positivo (+1,5%). Mese di giugno positivo anche per Lancia che è avanzata del 7,6 per cento.Negativo anche il saldo dei primi sei mesi che ha visto una contrazione del 9,5% a 540.540.