Fca: +12,8% a/a immatricolazioni in Europa a settembre, -10,2% saldo primi 9 mesi

Daniela La Cava 16 ottobre 2019 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Mese di settembre positivo in Europa per Fca che non riesce tuttavia a fare meglio del mercato. Il gruppo guidato da Mike Manley ha infatti archiviato il mese passato con 69.467 vetture immatricolate, registrando una crescita del 12,8% rispetto al +14,4% del mercato. Nel mese in questione la quota di mercato è passata dal 5,5% al 5,4%. Resta in rosso il saldo dei primi 9 mesi che ha visto una flessione delle vendite del 10,2%, con una quota di mercato che è scesa dal 6,7% all'attuale 6,1 per cento.Commentando i dati odierni, Fca si è soffermata sulle performance del terzo trimestre. Nell’ambito del penultimo scorcio del 2019 Fca, si legge in una nota, ottiene un risultato sensibilmente positivo in Europa a settembre, con le vendite in crescita del 12,8%, praticamente in linea con il mercato. Complessivamente nel trimestre il gruppo ha registrato 200.200 vetture per una quota del 5,4%. "La forte crescita di settembre coinvolge tutti i marchi e rappresenta un positivo auspicio per gli ultimi mesi dell’anno", ha sottolineato Fca nella nota.