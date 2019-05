Fca-Renault: sì di Parigi atteso per settimana prossima (La Repubblica)

Titta Ferraro 29 maggio 2019 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

All'inizio della prossima settimana il consiglio di amministrazione di Renault dovrebbe tornare a riunirsi a Parigi per dare il via libera alla fusione con Fca. Lo scrive oggi il quotidiano La Repubblica. Un primo passaggio per arrivare a un risultato che, complici i tempi lunghi dell’Antitrust europea, potrebbe essere raggiunto solo nella primavera del 2020, come prevede l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley.Il primo sì di settimana prossima, rimarca il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, sarà comunque un passaggio cruciale e fonti vicine al dossier da Parigi ipotizzano una conferenza stampa, nei giorni immediatamente successivi al cda, con la partecipazione di John Elkann e Jean Dominique Senard, probabilmente presidente e amministratore delegato della nuova società che nascerà dalla fusione dei due gruppi.