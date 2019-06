Fca-Renault: Elkann vola a Tokyo per convincere Nissan

Titta Ferraro 31 maggio 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

Il presidente di Fiat, John Elkann, si appresta a partire nelle prossime ore per Tokyo per incontrare il numero uno di Nissan, Hiroto Saikawa. Viaggio non confermato ufficialmente dal Lingotto che si è limitato a un "no comment "alle indiscrezioni diffuse dalla stampa nipponica. I giapponesi, scrive oggi La Repubblica, hanno bisogno di chiarirsi in un faccia a faccia con Elkann che può offrire quelle rassicurazioni che si cercano a Tokyo. Sul piano commerciale Nissan teme le sovrapposizioni tra i suv della Jeep e quelli della sua gamma in Nordamerica. E sul piano dell’autonomia societaria, perché Mitsubishi e Nissan non vogliono che l’alleanza offra opportunità di crescita per tutti i suoi componenti.Stando a quanto riferito dalla stampa nipponica, Elkann avrebbe scritto una lettera ai vertici delle due società del Sol Levante per proporre l’incontro in tempi ravvicinati. Lunedì intanto ci sarà il cda di Renault in cui il gruppo francese darà il via liberà al progetto di fusione con Torino e, sottolinea sempre Repubblica, sarà importante arrivare conoscendo l’orientamento del gruppo giapponese che possiede il 15% di Renault, a sua volta proprietaria del 43% della casa nipponica.