Fca-Renault: Elkann, vogliamo replicare il successo di 10 anni fa con Chrysler

Titta Ferraro 27 maggio 2019 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Risale a esattamente 10 anni fa l'operazione Chrysler che portò Fiat al rilancio del colosso Usa e alla successiva integrazione nella nuova entità Fca. Il presidente di Fca, John Elkann, ricorda oggi quel momento e si auspica che i prossimi anni sia per Fca "come quelli che ha vissuto dopo l'operazione Chrysler e che hanno permesso al gruppo Fca di diventare uno dei più grandi operatori automobilistici del mondo". Elkann, intervenuto a margine di un convegno alla Bocconi, parla dell'annuncio della proposta di fusione tra pari con Renault e rimarca come tutti i Paesi e l'Italia avranno dei grandi benefici se questa operazione andrà avanti.