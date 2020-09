Fca-Psa: azionisti concordano un lock-up di 6 mesi sulle azioni Faurecia

Valeria Panigada 18 settembre 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

In seguito alla modifica dell'accordo di fusione, Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot annunciano che gli azionisti Exor, EFP/FFP, Bpifrance e DFG hanno concordato di essere soggetti a un lock-up, ovvero una clausola di inaccessibilità, delle proprie azioni in Faurecia per un periodo di sei mesi. Questa clausola prenderà effetto dal completamento della distribuzione della partecipazione del 46% di Groupe PSA in Faurecia a tutti gliazionisti di Stellantis, il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione delle due case automobilistiche.