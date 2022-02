Fastweb: clienti, ricavi e margini in crescita per il 34mo trimestre consecutivo

Alessandra Caparello 3 febbraio 2022 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Trentaquattresimo trimestre consecutivo di crescita per Fastweb che registra performance positive in termini di clienti, ricavi e margini. Negli ultimi dodici mesi la società ha acquisito 692.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale (+14% rispetto al 31 dicembre 2020).Al 31 dicembre 2021 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 2.392 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto all’anno scorso. In crescita anche l’EBITDA complessivo che raggiunge quota 826 milioni di euro, con un aumento del 5% rispetto al 2020 mentre l’EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 772 milioni di euro, in crescita del 5%.Anche per il 2021 Fastweb conferma il proprio primato negli investimenti che si attestano a 601 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente alla transizione della società in operatore OTT infrastrutturato attraverso lo sviluppo di reti fisse e mobili 5G e FWA, di tecnologie e di servizi avanzati per il Cloud e la cybersecurity.