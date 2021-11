Fastweb: Standard Ethics ha assegnato corporate rating “EE”

Daniela La Cava 22 novembre 2021 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato il Corporate Rating “EE” a Fastweb. "La società opera in un settore interessato da costanti innovazioni tecnologiche e da una regolamentazione europea sfidante, la quale favorisce un alto livello di concorrenza nell’interesse degli utenti - sottolineano gli esperti -. In questo contesto, la società ha sviluppato una governance della Sostenibilità ispirata alle indicazioni Onu, Ocse e Ue, con particolare riguardo alle sfide ambientali, perseguendo obbiettivi di neutralità climatica allineati agli accordi internazionali sul clima e verificati secondo standard elevati". Si è dotata anche di regole avanzate su vari temi, come le differenze generazionali, l’identità di genere, la multiculturalità, i conflitti di interessi, la concorrenza, la fiscalità, l’ambiente di lavoro. La rendicontazione ESG (Environmental, Social and Governance) è allineata alle migliori pratiche del settore.