Fastweb: +5% l'ebitda nel primo semestre, +29% i clienti ultrabroadband

Titta Ferraro 16 agosto 2019 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Prima metà del 2019 in crescita per Fastweb. L'operatore tlc che fa capo a Swisscom alla fine del primo trimestre ha raggiunto 2,6 milioni di clienti - in aumento del 4% rispetto al 2Q 2018 – e 1.049 milioni di euro di ricavi, +4% rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno. In crescita anche l'Ebitda a 339 milioni di euro (+5% su base confrontabile) e gli investimenti a 297 milioni di euro, pari al 28% dei ricavi.Robusta la crescita dei clienti ultrabroadband (1.549.000, +29% rispetto al 2Q 2018) e del mobile (1.629.000 SIM attive, +27% rispetto al 2Q 2018). La percentuale di clienti convergenti sale al 33%. In crescita anche la quota di mercato di Fastweb nel mercato dei servizi a banda ultra-larga. Al 30 giugno 2019 i clienti Fastweb che hanno attivato servizi di connettività con velocità da 100 Mbs a 1 Giga erano 1.549.000, in aumento del 29% rispetto ai 1.205mila dello scorso anno: il 60% dei clienti consumer di Fastweb opta per servizi di connettività ultraveloce. Una posizione di mercato unica che certifica la leadership di Fastweb nella fornitura di servizi di accesso ultra-broadband.