Fashion&finanza: Pattern, debutto sprint su Aim Italia

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Debutto sprint per Pattern su Aim Italia. Il titolo del gruppo torinese guadagna quasi il 15% a 3,729 euro rispetto al prezzo di offerta che è stato fissato a 3,25 euro per azione. La società italiana è tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali esclusivamente top di gamma.L'ammissione sul mercato dedicato alle Pmi è avvenuta a seguito del collocamento a investitori professionali italiani e investitori istituzionali italiani ed esteri di complessive 3.384.614 azioni ordinarie, di cui 2.615.384 di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e 769.230 azioni poste in vendita dall'azionista di Pattern, Ma.Bo.È stato inoltre concesso al Global Coordinator un’opzione per l’acquisto di azioni ordinarie al prezzo di Ipo fino ad un massimo del 13,6% del collocamento privato (opzione Greenshoe). Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni.