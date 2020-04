Fase-2 non priva di rischi, Europa potrebbe rimbalzare più velocemente di Usa (analisti)

Titta Ferraro 27 aprile 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Mercati in buon rialzo oggi con Piazza Affari che sale di oltre il 2% così come il Dax e i futures di Wall Street che preannunciano una partenza lanciata a oltre +1%.Oltre alle attese per le banche centrali (il 29 aprile la Fed e il 30 la Bce), una ulteriore sponda arriva dal continuo calo del ritmo di decessi per coronavirus e dall'avvicinarsi della fine delle misure di lockdown in molti paesi. Riapertura che però non è priva di rischi. "Il rischio è la paura. La paura del virus è sempre stata la principale fonte di danno economico. Se la riapertura sarà troppo presto o le persone credono che è troppo presto", rimarca Paul Donovan, Global Chief Economist di UBS Wealth Management. L'esperto ritiene poi che il rimbalzo economico da Fase-2 potrebbe essere più forte in Europa rispetto agli Stati Uniti. "I pensionati, le persone che lavorano normalmente, le persone che lavorano da casa e le persone che vivono in Europa ricevono un reddito normale o quasi normale. La spesa è diminuita. Ciò significa risparmi forzati. Quei risparmi potrebbero sostenere il rimbalzo, se la paura è contenuta", argomenta Donovan.