Farmaè: sprint in Borsa dopo semestrale

Daniela La Cava 25 settembre 2020 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Intonazione positiva in Borsa per Farmaè (+4,2%) dopo la pubblicazione dei risultati semestrali. La società toscana, attiva in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, ha annunciato di avere chiuso il primo semestre del 2020 con ricavi pari a 31,3 milioni di euro, in crescita del 76% rispetto al primo semestre 2019 grazie a un andamento positivo di tutte le linee commerciali. L'Ebitda rettificato ha invece mostrato una crescita del 26% a 1,1 milioni contro i 0,8 milioni del primo semestre 2019, e ha registrato una perdita di 0,3 milioni rispetto all'utile di 0,1 milioni nel primo semestre 2019 "a seguito di costi improvvisi e imprevedibili per l'emergenza Covid, costi per attività di promozione e maggiori ammortamenti relativi al nuovo magazzino automatizzato”.