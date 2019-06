Farmaè: sbarco sull’Aim previsto per fine luglio (Il Sole 24 Ore)

simone borghi 19 giugno 2019 - 09:55

MILANO (Finanza.com)

In arrivo una nuova matricola a Piazza Affari. “È previsto per la fine del mese di luglio l’approdo all’Aim di Farmaè, piattaforma omnicanale nel settore salute e benessere che negli ultimi tre anni ha realizzato una crescita composta dei ricavi del 94%, con l’obiettivo di superare i 40 milioni per la fine dell’anno con un ebitda del 4-5 per cento, comunque superiore alla media di molti competitor internazionali”. Lo scrive il Sole 24 Ore secondo cui la quotazione servirà a finanziare i piani di sviluppo, con la creazione di un maxipolo logistico da 5mila metri quadrati e altri 20 punti vendita fisici, che si aggiungono ai sette già posseduti in Italia.“Il portale conta a fine 2018 oltre 13 milioni di visitatori e un tasso di conversione all’acquisto superiore alla media nazionale: l’obiettivo è arrivare velocemente a 20 milioni di visitatori” riporta il quotidiano finanziario, concludendo che “in totale l’anno scorso Farmaè ha venduto circa 2,7 milioni di prodotti, consolidando una percentuale di ‘repeat orders’ che supera il 43%”.