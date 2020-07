Farmaè in rally sull'Aim Italia dopo balzo ricavi trimestrali

Redazione Finanza 13 luglio 2020 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Corre Farmaè sull'Aim Italia dopo i risultati finanziari. Il titolo del gruppo attivo nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere sale di circa il 9% a un passo di 10 euro dopo avere esaminato i ricavi del secondo trimestre 2020. In particolare, nel periodo in esame Farmaè ha registrato ricavi per 17,8 milioni di euro, in crescita del 79% rispetto al secondo trimestre 2019, portando i ricavi del semestre a 31,3 milioni con un aumento complessivo del 76 per cento.“I risultati molto positivi raggiunti anche in questo secondo trimestre – ha commentato Riccardo Iacometti, fondatore e ceo di Farmaè – dimostrano, ancora una volta, che siamo riusciti a fornire una risposta importante alla domanda crescente registrata sulla nostra piattaforma, a seguito delle mutate propensioni di consumo dovute alla recente crisi sanitaria".