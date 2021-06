Farmaè in rally in Borsa dopo operazione AmicaFarmacia

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

Seduta sprint per Farmaè a Piazza Affari in scia alla notizia della sottoscrizione dell'accordo quadro vincolante relativo all'acquisizione di AmicaFarmacia. I titoli della società sono stati fermati in asta di volatilità con un rialzo di circa l'11% a 35,1 euro.L’operazione con AmicaFarmacia dà vita al primo gruppo in Italia leader nella distribuzione – secondo una logica di omnicanalità – di farmaci da banco e prodotti per la salute, con ricavi aggregati che nel 2020 hanno superato i 93 milioni di euro.