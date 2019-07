Farmaè: festeggia l’ingresso in Borsa con quasi +22%

simone borghi 29 luglio 2019 - 12:30

MILANO (Finanza.com)

Oggi Farmaè, primo market place in Italia nel settore della salute e del benessere, festeggia lo sbarco sul listino Aim di Borsa Italiana. Poco dopo le 11, il titolo è entrato in asta di volatilità con un rialzo del 21,73% a 9,13 euro rispetto al prezzo di collocamento (7,50 euro).La società porta a 125 il numero delle aziende quotate su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, e rappresenta la ventiseiesima ammissione da inizio anno, di cui la ventiduesima su Aim Italia. In fase di collocamento Farmaè ha raccolto 10 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 23,26% e la capitalizzazione della società di circa 43 milioni. Il valore della produzione del 2018 ammonta a circa 27,9 milioni.Riccardo Iacometti, fondatore e amministratore delegato di Farmaè, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti di questo traguardo raggiunto oggi che, siamo sicuri, ci darà nuovo slancio per i nostri progetti futuri. La campanella di oggi è solo il primo passo: abbiamo deciso di quotarci in Borsa per continuare in un processo di crescita e, aprendoci al mercato, potremo raccogliere i capitali utili a consolidare la nostra leadership di mercato, investire nella logistica e nelle nuove tecnologie, oltre ad ampliare l’offerta di prodotti, per rafforzare ulteriormente il nostro vantaggio competitivo”.