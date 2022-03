Farmaè: amplia la propria offerta ed entra nel mondo pet, un mercato da 2,8 mld in Italia

simone borghi 2 marzo 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Farmaè amplia la propria offerta ed entra nel mondo Pet, una gamma per la cura e il benessere degli animali.Farmaè Group prevede l’apertura di nuovi category, rispettando sempre una verticalità di genere in ambito salute, benessere e bellezza di tutta la famiglia, inclusi gli animali domestici. Il punto di partenza è stata l’analisi di un mercato da oltre 2,8 miliardi di euro in costante aumento: sono, infatti, circa 50 milioni gli animali domestici nelle case delle famiglie Italiane, un numero che nel solo 2021 si è incrementato di un milione. Mercato peraltro in cui la propensione all’acquisto online è superiore rispetto a quella del mercato pharma.A questo si aggiunge una tendenza crescente all’acquisto di prodotti di alimentazione.Il nuovo category ha lo scopo di affiancare ai tradizionali prodotti veterinari, i prodotti distribuiti dal retail specializzato. Offrendo in questo modo un assortimento completo al consumatore di oltre 2.500 prodotti, con un’offerta che verrà ulteriormente ampliata nel corso dell’anno.