Farmaè Group, nominato il nuovo Chief Financial Officer: è Marco Baroni

Luca Losito 2 maggio 2022 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Farmaè Spa, piattaforma integrata leader in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness ha comunicato che, nell’ambito di un processo di riorganizzazione e rafforzamento della funzione aziendale finanze, Marco Baroni è stato nominato Chief Financial Officer del Gruppo.Baroni subentra a Giuseppe Cannarozzi, che, confermato Consigliere di Amministrazione della Società nell’Assemblea del 29 Aprile, svolgerà un ruolo di raccordo tra la suddetta funzione e il CdA.“A nome di tutto il gruppo, diamo il benvenuto a Marco come nuovo CFO – dichiara Riccardo Iacometti, founder e CEO di Farmaè Group – col cui ingresso andiamo a completare una squadra di primissimo piano che, siamo certi, saprà imprimere ulteriore slancio nello sviluppo del nostro business.”