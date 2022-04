Farmacosmo: ricavi pari a 58 mln di euro (+32%) e utile netto in crescita del +11%. Proposto dividendo pari a 0,01 euro ad azione

Giulio Visigalli 1 aprile 2022 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Farmacosmo, società quotata all'Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ha approvato oggi i risultati finanziari del 2021. Tali risultati mostrano ricavi pari a 58 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto ai 44,1 milioni del 2020. L'utile netto si è attestato a 413 mila euro, in crescita del +11% rispetto al 2020; mentre la posizione finanziaria netta è stata positiva per 839 mila euro, con disponibilità liquide a fine esercizio superiori a 1,4 milioni di euro. A seguito dei risultati il consiglio di amministrazione di Farmacosmo ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,01 euro per azione e la cedola sarà staccata il 2 maggio.Intanto il titolo Farmacosmo si muove al momento in rialzo del +1,75% trovandosi a quota 2,30 euro ad azione.