Farmacosmo: fissato forchetta prezzo a 2,25 euro, domani atteso il debutto in Borsa

Redazione Finanza 29 marzo 2022 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Farmacosmo ha ottenuto l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, con l'avvio delle negoziazioni previsto per domani mercoledì 30 marzo 2022. Lo rende noto la società attiva nel settore health, pharma & beauty ed esg compliant in un comunicato nel quale indica le caratteristiche principali del collocamento. Nel dettaglio, la società ha concluso il collocamento con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive 10.222.180 azioni ordinarie di cui: 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi per circa 17 milioni di euro; 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da alcuni azionisti della società; 1.333.320 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al global coordinator illimity Bank.Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell’offerta è stato definito in 2,25 euro ciascuna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione di mercato prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 75,3 milioni e un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).