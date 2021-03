Farmaco contro sordità fa cilecca, Amplifon tira sospiro di sollievo e vola a +5%

Titta Ferraro 23 marzo 2021 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

Amplifon si avvia a chiudere in testa al Ftse Mib con un balzo di oltre il 5% sopra quota 33 euro. A dare slancio al titolo del colosso degli apparecchi acustici sono i deludenti riscontri della sperimentazione del farmaco contro la sordità a cui sta lavorando Frequency Therapeutics. La società USA, che al Nasdaq segna un rollo verticale del 76%, ha riportato i risultati intermedi che indicano come quattro iniezioni settimanali non hanno prodotto miglioramenti nelle misurazioni dell'udito. Frequency rimarca che non sono stati osservati eventi avversi gravi correlati al trattamento e da uno studio parallelo, il farmaco inoculato con una singola iniezione produce un miglioramento.