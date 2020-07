Farmaceutici: Doppel compra gli integratori Dietopack

Daniela La Cava 6 luglio 2020 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

M&A nel mondo farmaceutico italiano. Doppel Farmaceutici, società controllata dal private equity Trilantic Europe e leader nello sviluppo formulativo, produzione e confezionamento farmaceutico a contratto (CDMO), ha annunciato l’acquisizione del 90% di Dietopack, azienda emiliana tra le principali in Italia che sviluppa, produce e confeziona integratori, alimenti a fini medici e dispositivi medici per conto terzi. L'azienda modenese Dietopack, che ha fatturato di circa 10 milioni di euro e 60 dipendenti in totale, è impegnata in tutte le fasi della catena del valore dallo sviluppo del prodotto, regolamentazione e produzione fino al confezionamento e all’analisi.La scelta di Doppel e Trilantic Europe è ricaduta su Dietopack, si legge nella nota, per la sua posizione leader nei nutraceutici, un settore in espansione grazie alla crescente attenzione del pubblico alla salute e al benessere e che si è dimostrato resiliente anche durante l’epidemia Covid-19.