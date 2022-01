Fannal Electronics (gruppo Seco): ordine da $6mln per la fornitura di 130k touch displays nel 2022

simone borghi 6 gennaio 2022 - 14:13

MILANO (Finanza.com)

Fannal, parte del gruppo SECO, ha ricevuto un ordine per complessivi 5,8 milioni di dollari da un fornitore basato negli USA, per il quale realizzerà dei touch basati su tecnologia projective capacity da destinare a diverse possibili applicazioni, tra cui il mondo dei chioschi e delle soluzioni per il gaming. L’intero ordine è previsto in consegna entro il 2022, ed include circa 130.000 touchscreen di dimensioni comprese tra i 19” e i 32”.“Quest’ordine è molto importante per accelerare ulteriormente la crescita di Fannal, un business già in forte espansione. Grazie a quest’ordine, ci aspettiamo che Fannal possa generare, nel 2022, un fatturato fino a 7 volte più alto rispetto a quando l’abbiamo acquistata, nei primi mesi del 2019”, ha dichiarato Massimo Mauri, CEO di SECO.