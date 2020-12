Falck Renewables si aggiudica 7,5 Mw su aste Terna

Redazione Finanza 15 dicembre 2020 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables - attraverso le sue controllate Falck Next per lo sviluppo e Falck Next Energy per il dispacciamento – ha annunciato di essersi aggiudicata lo scorso 10 dicembre 2020 7,5 MW di potenza storage nell’ambito dell’asta per l’approvvigionamento del servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza (Fast Reserve) che permette la partecipazione delle batterie al mercato dei servizi di dispacciamento.Nel dettaglio, Falck Renewables si è aggiudicata l’asta, al prezzo di assegnazione di 18.800 euro/MW/anno, con il progetto per S.V. Port Service, società fornitrice di servizi nei porti di Savona e Vado Ligure, che prevede l’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico in prossimità della stazione elettrica che alimenta la piattaforma logistica del porto di Savona. Nell’ambito della procedura nella quale Terna ha aggiudicato circa 250 MW di potenza storage, l’offerta da parte dei 53 player partecipanti – per oltre 1,3 GW cumulati - è stata pari a oltre cinque volte la domanda, segnale che la tecnologia dello storage è matura e che il mercato è interessato a progetti che consentiranno a sempre più risorse di contribuire alla flessibilità e sicurezza della rete elettrica nazionale.