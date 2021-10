Falck Renewables: prima campagna di lending crowdfunding “Coltiviamo energia” per parco agrivoltaico in Sicilia

simone borghi 13 ottobre 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Ecologia, ambiente e lavoro sono al centro del progetto agrivoltaico di Landolina a Scicli (provincia di Ragusa, Sicilia), di proprietà di Falck Renewables. Il progetto, la cui costruzione inizierà a novembre 2021, si estenderà su un terreno di 22 ettari. Di questi, 17 ettari saranno destinati alla coesistenza di fotovoltaico e coltivazioni mentre 5 ettari saranno dedicati unicamente a piantumazioni.Si stima che, una volta in esercizio, il parco agrivoltaico di Landolina (9,7 MW) produrrà circa 20 GWh di energia rinnovabile, pari al fabbisogno di oltre 5mila famiglie.Per partecipare alla realizzazione e allo sviluppo del parco di Landolina, Falck Renewables ha lanciato la prima iniziativa di lending crowdfunding del programma “Coltiviamo energia”. L’iniziativa avviata a Scicli si svilupperà attraverso un prestito remunerato, garantito da Falck Renewables, in modalità crowdfunding. Gli abitanti di Scicli beneficeranno di un rendimento annuo lordo del 6% per le sottoscrizioni entro i primi dieci giorni di campagna, valore che passerà successivamente al 5%. Per i rimanenti abitanti della Regione, il valore fissato è al 5% per i primi dieci giorni di campagna, per passare successivamente al 4%.