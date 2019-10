Falck Renewables: perfezionato rifinanziamento controllata Actelios Solar

Daniela La Cava 25 ottobre 2019 - 17:00

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables, attraverso la sua controllata Actelios Solar, ha rinegoziato con successo ed esteso un contratto di finanziamento non-recourse project financing di 21,7 milioni di euro per tre impianti solari in Sicilia, con l’aggiunta di 13,3 milioni di euro, per un totale di 35 milioni di euro. Lo si apprende in una nota della società nella quale si precisa che il contratto in project financing rinegoziato (eseguito interamente con Crédit Agricole Corporate & Investment Bank) è valido fino a dicembre 2029, con una scadenza più lunga di 3 anni e mezzo rispetto al precedente e migliori termini e condizioni. Crédit Agricole Italia agisce da Account Bank.Actelios Solar ha un portafoglio di 13 MW di solare, con impianti situati nei comuni di Vittoria (Ragusa), Centuripe (Enna) e Catania, per una produzione totale annuale di energia verde pari a 19,9 GWh che permette il risparmio di circa 10mila tonnellate di CO2 all’anno.“Questo rifinanziamento fornisce risorse aggiuntive per la nostra crescita e ci permette, grazie a interventi strutturali, di migliorare significativamente la prestazione dei nostri impianti. L’ottimale connubio tra finanza e industria è l’elemento distintivo che caratterizza il nostro Gruppo sul mercato delle rinnovabili”, ha commentato Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.