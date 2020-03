Falck Renewables: perfezionato accordo con Eni per sviluppo progetti da fonti rinnovabili negli Usa

Daniela La Cava 20 marzo 2020 - 14:48

Falck Renewables e Eni hanno perfezionato l’accordo strategico per lo sviluppo congiunto di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti annunciato lo scorso 20 dicembre. L'intesa, si legge in un comunicato, prevede la creazione di una piattaforma paritetica tra Eni New Energy US e Falck Renewables North America per lo sviluppo, la costruzione e il finanziamento di nuovi progetti da fonte rinnovabile, quali solari fotovoltaici, eolici onshore e di stoccaggio. Contestualmente, secondo i termini dell’accordo, Falck Renewables North America cede a Eni New Energy US il 49% delle quote di partecipazione negli impianti attualmente in esercizio negli Stati Uniti.La nuova piattaforma, basata su una governance congiunta, ha l’obiettivo di sviluppare almeno 1 GW di progetti entro la fine del 2023. La cessione a Eni New Energy US del 49% delle quote di partecipazione degli asset esistenti di Falck Renewables North America riguarda un portafoglio complessivo di 112,5 MW. Il valore totale pagato da Eni New Energy US, si legge nella nota, è pari a circa 71 milioni di dollari.