Falck Renewables: perfezionata acquisizione del 60% di Saet Padova

Redazione Finanza 20 luglio 2021 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha comunicato di avere perfezionato l’accordo per l’acquisizione del 60% delle quote di Saet, azienda di Padova leader nella progettazione e costruzione di sistemi elettrici di Alta Tensione e nella realizzazione di impianti di Energy Storage, sottoscritto lo scorso 16 giugno. Saet continuerà a servire i suoi clienti sotto la guida dell’attuale management con la conferma di Giorgio Rossi in qualità di amministratore delegato. Il prezzo concordato, pari a circa 5,5 milioni di euro, verrà finanziato interamente con risorse proprie e sarà soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento. Oggi è stato sottoscritto un patto parasociale. La struttura della transazione prevede, inoltre, la possibilità di acquisire il rimanente 40% di Saet entro quattro anni.