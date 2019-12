Falck Renewables, firmato tax equity negli Stati Uniti

Valeria Panigada 23 dicembre 2019 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha firmato con la US Bancorp il finanziamento, secondo le modalità previste dallo schema di tax equity, per il sistema di accumulo a batteria (6,6 MWh) in esercizio e collegato al proprio impianto fotovoltaico in funzione a Middleton, in Massachusetts, negli Stati Uniti. Il tax equity contribuirà, si legge nella nota, a una percentuale minoritaria del progetto da 3,6 milioni di dollari d’investimento che include le attrezzature, i servizi ingegneristici e di costruzione e i costi di sviluppo. “Siamo felici di annunciare il primo tax equity su una batteria con un partner come US Bank segnando un importante passo in avanti per le nostre attività negli Stati Uniti e per il gruppo sul fronte dello stoccaggio”, ha commentato Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.