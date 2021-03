Falck Renewables, firmato contratto per acquisire impianto solare in Spagna per 22 mln

Valeria Panigada 29 marzo 2021 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables entra nella generazione solare in Spagna, con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Desafio Solar SLU, titolare di un impianto solare operativo nella regione Aragona. L'impianto è in esercizio da giugno 2020 e ha una produzione annuale di elettricità stimata pari a circa 88,7 GWh. L’impianto è titolare di un Power Purchase Agreement che copre circa il 70% dell'energia prodotta.L'operazione prevede il pagamento di un prezzo di circa 22 milioni di euro, più l’assunzione del debito residuo di progetto, finanziato interamente con risorse proprie e soggetto ad aggiustamento entro cinque mesi dal closing. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nelmese di aprile."Questo progetto segna il nostro ingresso nella generazione solare in Spagna, dove attualmente deteniamo una pipeline con diritti di connessione alla rete di oltre 700 MW, di cui circa un terzo già in fase di autorizzazione. Una volta perfezionata l'acquisizione, Falck Renewables raggiungerà 190 GWh di produzione annuale in Spagna", ha commentato Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.