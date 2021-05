Falck Renewables: firmato Corporate PPA di 10 anni per un progetto solare in Puglia

Daniela La Cava 27 maggio 2021 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha annunciato la firma di un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) tra la sua controllata Falck Renewables Sviluppo – proprietaria di un progetto solare in fase di sviluppo in Puglia – e Solvay. Il contratto, della durata di 10 anni, riguarderà circa il 70% dell'elettricità prodotta dall’impianto solare e rappresenta un quantitativo pari al fabbisogno elettrico di quattro siti italiani di Solvay: Bollate, Ospiate, Livorno e Rosignano - Unità produttiva Perossidati. Questo permetterà una riduzione delle emissioni annue di Solvay di oltre 15.000 tonnellate di CO2, in linea con la strategia di sostenibilità Solvay One Planet.Una volta in esercizio, il progetto (41,1 MW), in provincia di Foggia, produrrà circa 70 GWh di energia all’anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 26.000 famiglie.