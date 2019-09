Falck Renewables firma accordo con Holaluz per energia da impianto eolico in costruzione in Spagna

Daniela La Cava 9 settembre 2019 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables ha annunciato la sigla di un contratto a lungo termine (Power Purchase Agreement, PPA) tra la sua controllata Energía Eólica de Castilla – proprietaria di un impianto eolico situato nella regione Castilla y León (Spagna) – e Holaluz, fornitore di energia spagnolo. Il contratto consente una copertura di circa il 75% della produzione dell’impianto. L'accordo, della durata di 7 anni, è tra i primi nel suo genere per progetti eolici in Spagna e rappresenta un traguardo importante per i contratti bilaterali di compravendita di energia rinnovabile tra un parco eolico e un fornitore di energia ai clienti finali, in quanto non ricorre a sovvenzioni o sostegni pubblici.Holaluz è un fornitore di energia verde, con oltre 210mila clienti in Spagna, ai quali vende elettricità proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. Holaluz sarà responsabile delle attività di bilanciamento della produzione del parco eolico di Carrecastro e gestirà la vendita dell’energia sul mercato.La nota spiega che il parco eolico di Carrecastro, la cui entrata in esercizio è attesa entro l'ultimo trimestre del 2019, è situato nei comuni di Tordesillas e Velilla, su un altopiano a 800 metri sul livello del mare, e sfrutta una velocità media del vento stimata in 7,4 m/s all'altezza del mozzo delle turbine (4 turbine eoliche Siemens Gamesa per una capacità totale installata pari a 10 MW). La produzione prevista è di circa 34 GWh all'anno, equivalente al consumo di circa 10mila abitazioni.