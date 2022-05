Falck Renewables e BlueFloat Energy: proposta per parco eolico marino galleggiante da 975 MW in Sardegna

Redazione Finanza 20 maggio 2022 - 11:59

Tibula Energia. Si chiama così il progetto per un parco eolico marino galleggiante al largo della costa nord-orientale della Sardegna, proposto da Falck Renewables e BlueFloat Energy nel quadro della partnership paritetica che lega le due aziende. Lo si apprende in una nota di Falck Renewables e BlueFloat Energy relativo alla proposta che ha una capacità installata di 975 MW.Tra le caratteristiche principali dell’impianto la dotazione di 62 turbine eoliche galleggianti, posizionate a una distanza dalla costa che varia da un minimo di 25 a un massimo di 40 chilometri. Oltre 3,4 TWh/anno di produzione attesa, pari al consumo di oltre 900.000 utenze domestiche, e contribuirà ogni anno a evitare l’emissione in atmosfera di 1,6 milioni di tonnellate di CO2. "Il processo di transizione energetica in corso passa attraverso lo sviluppo dei territori e delle comunità e investe tutti i settori, favorendo nuove tecnologie e competenze. Grazie alla risorsa inesauribile del vento in mare aperto e profondo, il progetto di Tibula Energia contribuirà a potenziare il sistema industriale regionale sui cui si innesterà, nel pieno rispetto degli ecosistemi", si legge nel comunicato in cui si parla dei benefici della tecnologia galleggiante.