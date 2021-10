Falck Renewables e BlueFloat Energy, al via secondo progetto di eolico marino galleggiante in Puglia

Redazione Finanza 26 ottobre 2021 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables e BlueFloat Energy stanno per depositare la documentazione necessaria all’avvio dell’istanza autorizzativa, per conto della società Odra Energia, relativa al progetto per la costruzione di un parco eolico marino galleggiante al largo della costa meridionale della provincia di Lecce. Per Odra Energia, come per il primo progetto Kailia Energia al largo di Brindisi, annunciato lo scorso 30 settembre, i proponenti hanno scelto la strada della consultazione preliminare (scoping), una fase facoltativa finalizzata a indirizzare al meglio i contenuti dello studio di impatto ambientale per la successiva procedura di Via. Al contempo, precisa la nota, sarà depositata la richiesta di concessione demaniale marittima presso il ministero delle Infrastrutture e l’autorità di Sistema Portuale del mar Adriatico Meridionale.La capacità massima installata prevista per questo progetto è pari a circa 1,3 GW. La produzione annuale stimata è pari a circa 4 TWh, equivalente al consumo di oltre un milione di utenze domestiche italiane e alla mancata emissione in atmosfera di oltre due milioni di tonnellate di anidride carbonica.