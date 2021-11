Falck Renewables acquista due impianti eolici in Finlandia

Valeria Panigada 3 novembre 2021 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Renewables Finland Oy, ha firmato un accordo per l’acquisto di due impianti eolici, ready to build, in Finlandia, di proprietà del gruppo danese European Energy. Una volta in esercizio, si stima che i progetti produrranno annualmente circa 160 GWh di elettricità, equivalente al fabbisogno annuo di circa 19.500 famiglie. Il valore della transazione si basa su un Enterprise Value di circa 7,3 milioni di euro, finanziato interamente con risorse proprie e soggetto ad aggiustamento prezzo in base a certe condizioni relative al closing. "Quello raggiunto oggi è un traguardo importante perché rappresenta l’ingresso di Falck Renewables in un nuovo mercato, quello finlandese", ha sottolineato Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.