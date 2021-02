Falck Renewable: downgrade a Hold a valle della buona performance (analisti)

Alessandra Caparello 1 febbraio 2021 - 12:29

In calo il titolo Falck Renewables a -1,57%. Gli analisti di Equita Sim hanno ridotto la raccomandazione di a Hold (da Buy) con un nuovo target price di €6.5ps, alla luce del significativo re-rating messo in atto dal titolo durante il 2020-21 (+85% dai minimi post covid) e dall'inserimento nel portafoglio best pick 2021 (+18% absolute e +18% relative).Il titolo esce quindi dal portafoglio best pick e dal portafoglio small cap. Confermata la visione positiva sul settore renewables, e gli esperti della Sim ritengono che Falck possa beneficiare dell'environment positivo anche nei prossimi mesi (sulla scia delle nuove indicazioni europee) ma preferiscono tuttavia, passare a HOlD in attesa del piano industriale che verrà presentato nella seconda parte dell`anno.