Facile.it non condivide valutazioni AGCM e annuncia ricorso al TAR Lazio

Titta Ferraro 13 ottobre 2021 - 17:29

MILANO (Finanza.com)

"Non condividiamo in alcun modo le valutazioni dell’Autorità, che a nostro avviso non ha saputo cogliere il ruolo fondamentale che i comparatori online, come Facile.it, svolgono sul mercato per stimolare una concorrenza che porti beneficio ai consumatori. Riteniamo, inoltre, che le valutazioni di AGCM contengano errori fattuali e legali rilevanti". Così Facile.it in una nota stampa a seguito della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) di comminare sanzioni per complessivi 7 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette in materia di comparazioni e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo realizzate attraverso il sito Facile.it. Le sanzioni nel dettaglio sono di1.050.000 euro a Facile.it Mediazione Creditizia e di 5.950.000 euro a Facile.it Broker di Assicurazioni.Facile.it presenterà ricorso al TAR Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento e specifica che la sua missione è quella di offrire un servizio puntuale e trasparente che possa consentire all’utente finale di ridurre, anche in misura significativa, le spese familiari, come confermato dal fatto che quotidianamente centinaia di utenti utilizzano i nostri servizi.