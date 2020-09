Facebook e EssilorLuxottica uniscono le forze per gli smart glasses, lancio atteso nel 2021

Redazione Finanza 17 settembre 2020 - 09:36

Al via la collaborazione pluriennale di Facebook ed EssilorLuxottica per sviluppare la prossima generazione di smart glasses. Ad annunciarlo è stato Mark Zuckerberg durante Facebook Connect, la conferenza annuale della società che si svolge virtualmente dalla California.La partnership, si legge nel comunicato congiunto, unirà le app e le tecnologie del big di Menlo Park, i marchi e la leadership nell’eyewear di Luxottica e le tecnologie all’avanguardia delle lenti Essilor per aiutare le persone a rimanere in contatto con amici e familiari. Il primo prodotto sarà Ray-Ban, il marchio di occhiali più famoso al mondo, e sarà lanciato nel 2021. Combinerà assieme il meglio delle due realtà - tecnologie innovative e stile – nell’obiettivo di dare vita a smart glasses che i consumatori abbiano davvero il desiderio di indossare. Pochi i dettagli sull'operazione. Le società hanno indicato che il nome del prodotto, le specifiche, le funzionalità, i prezzi e ogni altro dettaglio saranno resi noti con l'avvicinarsi del lancio nel 2021."La notizia è positiva anche per il dinamismo che viene dimostrato su segmenti innovativi, dove EssilorLuxottica può sfruttare il proprio vantaggio competitivo rappresentato da forza dei brand, distribuzione e tecnologia proprietaria sulle lenti", commentano gli analisti di Equita che mantengono un rating buy su EssilorLuxottica, con target price di 135 euro.