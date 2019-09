Facebook con Luxottica per il lancio degli smart glasses (Cnbc)

Daniela La Cava 18 settembre 2019 - 16:00

Facebook e Luxottica insieme per realizzare gli occhiali per la realtà aumentata. Ad anticipare la notizia Cnbc che cita fonti vicine al dossier. Gli smart glasses, chiamati internamente in codice 'Orion', sono stati disegnati per sostituire gli smartphone, dato che sono studiati per consentire agli utenti di fare e ricevere chiamate, ma anche per mostrare informazioni in un piccolo display. Quanto alle tempistiche, sempre stando a quanto pubblicato da Cnbc, il big di Menlo Park spera di poter lanciare il prodotto sul mercato entro il 2023 e il 2025.