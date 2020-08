Fabilia: debutto in rosso su Aim per la catena di hotel

Daniela La Cava 11 agosto 2020 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Debutto in rosso a Piazza Affari per Fabilia Group, con il titolo che cede circa il 6 per cento. Il Gruppo, specializzato nelle vacanze per famiglie con bambini e ragazzi, e che conta sei hotel e quattro resort, in fase di collocamento ha raccolto 1,7 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 17,76 % e la capitalizzazione è pari a circa 9,7 milioni di euro. Si tratta della sesta ammissione sui mercati di Borsa Italiana da inizio anno, che porta a 127 il numero delle aziende attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese."Siamo felici di aver raggiunto il traguardo della quotazione in Borsa in un anno complesso come si è rivelato quello attuale. In Italia rappresentiamo oggi la prima Hotel & Resort chain specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini ad accedere al mercato Aim Italia che ha reso la vendita dei servizi All Inclusive un prodotto scalabile e industrializzato", ha commentato Mattia Bastoni, a.d. e fondatore di Fabilia. " In questo senso, ci consideriamo i pionieri del matrimonio tra turismo e finanza e un partner ideale dei maggiori investitori italiani e internazionali con focus sul turismo nel nostro Paese. Con i proventi della Ipo puntiamo a rafforzare questa strategia guardando anche allo sviluppo sui mercati esteri", ha concluso.