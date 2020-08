Fabilia ammessa su Aim Italia: atteso domani debutto in Borsa per la catena di hotel

Daniela La Cava 10 agosto 2020 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Fabilia e la sua catena di hotel sbarcheranno domani a Piazza Affari. Nei giorni scorsi il gruppo di Milano Marittima, catena di family hotel & resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, ha comunicato di avere ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su Aim Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.“La quotazione su Aim Italia ha una valenza fortemente strategica nel percorso di crescita del nostro gruppo. Siamo estremamente soddisfatti che gli investitori abbiano riposto la loro fiducia in noi e nel nostro progetto, apprezzando l’impegno che abbiamo messo negli ultimi 7 anni per creare e sviluppare la nostra catena di Hotel & Resort", commenta Mattia Bastoni, fondatore e ceo di Fabilia, indicando che "le risorse raccolte saranno utilizzate per supportare il processo di espansione e internazionalizzazione, sia per linee esterne, attraverso l’aggiunta di nuove strutture in Italia e all’estero e l’acquisizione di piccole catene locali, sia per linee interne, attraverso l’allargamento della base clienti e attività di marketing volte ad attrarre clientela sia italiana che estera".