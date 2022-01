Fabi: nasce il Banking Social Index, termometro delle iniziative delle banche contro la povertà

Alessandra Caparello 5 gennaio 2022 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Si chiama Banking social index il nuovo indice creato dalla Federazione autonoma bancari italiani la Fabi, per misurare la qualità e la quantità delle iniziative delle banche italiane in campo sociale, soprattutto nel contrasto alla povertà: gli italiani a rischio sono quasi 11 milioni.«Le banche devono riaffermare il loro ruolo sociale, svolgendo una funzione essenziale sui territori. Con questa iniziativa ci assumiamo una grande responsabilità, consapevoli che anche il sindacato debba essere coraggioso e andare oltre lo steccato delle relazioni industriali nell’interesse della collettività. Al trinomio composto da ricavi, utili e dividendi ritengo essenziale aggiungere un quarto pilastro: la solidarietà. La povertà è la vera pandemia del futuro. È giusto che i cittadini sappiano i nomi delle banche che già fanno molto per contrastare la povertà» così Lando Maria Sileoni.