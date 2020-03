Fabi: in attesa del parere Abi su chiusura sportelli

Daniela La Cava 18 marzo 2020 - 15:04

"Abbiamo chiesto la chiusura degli sportelli per 15 giorni in tutta Italia, garantendo sempre i servizi Atm e online, e, comunque, di chiudere gli sportelli nelle piazze di Bergamo, Brescia, Lodi, Cremona, Piacenza e nelle zone rosse. Siamo ancora in attesa di sapere il parere dell'Esecutivo dell'Abi e, in caso di risposte negative, siamo già pronti a nuove e più forti iniziative nei confronti delle banche e del governo". E' quanto si legge in un comunicato congiunto di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.