Fabi, appello ai correntisti: in banca solo se necessario

Alessandra Caparello 16 marzo 2020 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Vai in banca solo se necessario: questo l’appello lanciato questa mattina dalla Fabi, principale sindacato dei bancari, sui social network per invitare tutta la clientela degli istituti di credito a limitare le “visite” nelle filiali, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Coronavirus."Quando l’emergenza sarà finita, le lavoratrici e i lavoratori bancari saranno pronti ad accoglierti in filiale come hanno sempre fatto" spiega la Fabi rivolgendosi a tutti i correntisti italiani. Domani mattina è previsto un incontro tra i segretari generali di tutte le organizzazioni sindacali del settore bancario e l’Abi proprio per valutare tutte le misure da attuare in banca al fine di tutelare al meglio tutte le lavoratrici e i lavoratori.