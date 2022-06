FTse Mib tonico in avvio, bene Saipem e Snam

Partenza lanciata per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib segna +0,4% a quota 24.603 punti. Tra le big del listino milanese spicca il +1,9% di Saipem. In buon rialzo anche Unicredit con +0,99%. Acquisti su Snam (+1,22%) che ha acquistato da Golar LNG un rigassificatore galleggiante per 350 mln di dollari.