FS Italiane si aggiudica in Colombia la supervisione lavori Linea 1 metropolitana di Bogotá

Valeria Panigada 27 agosto 2020 - 13:44

MILANO (Finanza.com)

FSItaliane, attraverso la sua società d’ingegneria Italferr, si è aggiudicata in Colombia la supervisione dei lavori della Linea 1 della metropolitana di Bogotá, in consorzio con altre imprese internazionali, per un valore di oltre 50 milioni di euro. L’aggiudicazione della gara è avvenuta insieme al “Consorcio Supervisor PLMB”, di cui Italferr fa parte con una quota di partecipazione del 25%. Oltre che della supervisione dei lavori il consorzio si occuperà anche della verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali sull’investimento del progetto principale. Italferr, infine, sta costituendo una propria branch a Bogotá.