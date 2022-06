FS Italiane: Eurofima sottoscrive bond a 12 anni per 160 mln

FS Italiane ha comunicato di avere finalizzato con Eurofima una nuova emissione obbligazionaria in private placement per 160 milioni di euro a tasso variabile e durata di dodici anni. I proventi sono destinati a investimenti nel materiale rotabile impiegato nel pubblico servizio di Trenitalia. La società ha precisato che i treni oggetto del finanziamento sono allineati ai criteri della tassonomia europea e contribuiscono positivamente alla sostenibilità ambientale e sociale promuovendo il modal shift to rail.