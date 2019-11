FOS verso Piazza Affari, presentata domanda per ammissione al listino Aim Italia

Valeria Panigada 8 novembre 2019 - 15:46

MILANO (Finanza.com)

Un'altra matricola sta per fare il suo ingresso a Piazza Affari. Si tratta di FOS, una Pmi innovativa genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la Pubblica Amministrazione. La società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione per l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia.L’operazione avverrà interamente in aumento di capitale e sarà rivolta a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri. L’offerta prevede una forchetta di prezzo delle azioni fissata tra 2,25 e 3 euro per azione. L’inizio delle negoziazioni sull'Aim Italia è previsto nel corso del mese di novembre.L'Ipo, spiega FOS, ha la finalità di accelerare il percorso di crescita per linee esterne e di supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il proprio posizionamento sul mercato.