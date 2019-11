FOS strappa ancora al rialzo dopo debutto boom (+44%)

Titta Ferraro 27 novembre 2019 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta l'euforia sul titolo FOS. Dopo l'exploit di oltre +44% nel giorno del debutto, il titolo oggi sale del 9,54% a 3,56 euro (attualmente sospeso per eccesso di rialzo).Il titolo della Pmi attiva nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di servizi e soluzioni digitali per la gestione e la protezione dei dati era stato collocato al prezzo di 2,25 euro.Enrico Botte, Amministratore Delegato di Fos SpA ha commentato il debutto rimarcando come l'andamento del titolo nel primo giorno di negoziazione "ci ha fatto molto piacere riscontrare il grande apprezzamento degli investitori che hanno saputo cogliere il posizionamento distintivo di FOS in un settore, quello dell’innovazione tecnologica, non sempre facile da comprendere”.