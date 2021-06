FOS: approvato nuovo progetto R&D per la formazione biomedical

simone borghi 29 giugno 2021 - 16:03

MILANO (Finanza.com)

FOS ha ricevuto l’approvazione del progetto “ELVIS” da parte di Regione Liguria (a valere sul bando POR FESR 2014-2020 - Asse 1 - Azione 1.2.4). Il progetto è coordinato da EMAC, azienda ligure con più di 40 anni di esperienza nel settore della distribuzione medicale, da sempre sensibile alla ricerca e all’innovazione per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti. In collaborazione con Nextage, Dema, Mectrotech e FOS, si pone lo scopo di innovare, migliorare e sviluppare, per il futuro inserimento sul mercato, un simulatore multimodale di chirurgia laparoscopica ad elevata tecnologia e a basso costo.Il progetto ELVIS complessivamente prevede un investimento totale di 1,55 milioni di euro e un finanziamento di Regione Liguria di 935.607 euro. L’investimento di FOS è pari a circa 426.500 euro, finanziato con un contributo a fondo perduto da parte di Regione Liguria di circa 234.525 euro. L’inizio della realizzazione del progetto è previsto per giugno 2021 e le attività si concluderanno dopo 18 mesi.Il risultato del progetto sarà immediatamente fruibile sul territorio genovese: un simulatore avanzato sarà disponibile presso il SimAv (Centro di Simulazione e Formazione Avanzata dell'Università di Genova), per rendere operativi corsi innovativi di formazione chirurgica.